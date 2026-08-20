DAX 26.004 -0,3%ESt50 6.434 -0,2%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,28 +3,5%Nas 26.331 +0,2%Bitcoin 61.540 +3,8%Euro 1,1691 +0,1%Öl 94,0 +2,6%Gold 4.485 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
57,282.33 CHF 2,046.22 CHF 3.70 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
61,455.66 EUR 2,144.92 EUR 3.62 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
52,691.57 GBP 1,785.16 GBP 3.51 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,395,956.84 JPY 438,198.26 JPY 4.00 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
71,846.20 USD 2,609.80 USD 3.77 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,825.40 CHF 27.63 CHF 1.54 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,958.39 EUR 28.01 EUR 1.45 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,679.10 GBP 22.26 GBP 1.34 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
363,150.99 JPY 6,510.48 JPY 1.83 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,289.50 USD 36.07 USD 1.60 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
69.44 CHF 1.35 CHF 1.98 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
74.50 EUR 1.38 EUR 1.89 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
63.88 GBP 1.12 GBP 1.79 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13,815.60 JPY 306.60 JPY 2.27 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
87.10 USD 1.74 USD 2.04 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.92 CHF 0.05 CHF 5.13 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.99 EUR 0.05 EUR 5.04 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.85 GBP 0.04 GBP 4.93 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
183.93 JPY 9.47 JPY 5.43 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.16 USD 0.06 USD 5.20 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
512.32 CHF 12.47 CHF 2.49 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
549.65 EUR 12.92 EUR 2.41 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
471.26 GBP 10.59 GBP 2.30 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
101,923.24 JPY 2,761.46 JPY 2.78 %
Charts | News

Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 3,97 Prozent auf 71.983,65 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 69.236,40 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 0,2 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 1,58 Prozent auf 47,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 46,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 1,35 Prozent auf 2.283,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.253,43 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,92 Prozent stärker bei 216,73 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 212,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,18 Prozent auf 1,159 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,102 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Monero bei 416,99 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (421,42 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1909 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1869 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 4,82 Prozent auf 0,1781 US-Dollar, nach 0,1699 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3342 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3345 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (626,55 US-Dollar) geht es um 2,71 Prozent auf 643,51 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Dogecoin-Kurs bei 0,0772 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0750 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,06 Prozent.

Daneben steigt Solana um 2,44 Prozent auf 87,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 85,36 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 2,44 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 6,931 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,766 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Chainlink bei 10,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,54 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7048 US-Dollar) geht es um 3,36 Prozent auf 0,7285 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.