So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag
Der Bitcoin-Kurs ging um 17:10 um 0,31 Prozent auf 72.716,55 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 72.945,64 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 4,8 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,74 Prozent auf 54,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 54,97 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,08 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 2.242,75 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.244,61 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,14 Prozent auf 438,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 443,92 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,96 Prozent auf 1,343 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,357 US-Dollar wert.
Zudem gibt Monero am Samstagnachmittag nach. Um 1,58 Prozent auf 338,48 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 343,92 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2542 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2479 US-Dollar.
Zudem gibt Stellar am Samstagnachmittag nach. Um 0,79 Prozent auf 0,1539 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,1552 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3193 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3183 US-Dollar beziffert.
Währenddessen wird Binancecoin bei 604,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (606,09 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0927 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0937 US-Dollar.
Zudem gibt Solana nach. Um 0,51 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 84,38 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 84,81 US-Dollar wert war.
Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Avalanche-Kurs 1,39 Prozent schwächer bei 9,278 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,408 US-Dollar.
Zudem gibt Chainlink am Samstagnachmittag nach. Um 1,04 Prozent auf 8,995 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,090 US-Dollar.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,9318 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9449 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,38 Prozent.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
