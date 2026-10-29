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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,466.27 CHF -749.61 CHF -1.12 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
71,970.61 EUR -813.12 EUR -1.12 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,220.16 GBP -706.98 GBP -1.16 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,678,790.38 JPY -132,585.30 JPY -1.03 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,235.78 USD -974.32 USD -1.20 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,926.85 CHF -23.05 CHF -1.18 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,086.42 EUR -25.00 EUR -1.18 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,745.77 GBP -21.69 GBP -1.23 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
367,556.16 JPY -4,095.09 JPY -1.10 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,326.02 USD -29.84 USD -1.27 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83.23 CHF -1.41 CHF -1.67 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
90.12 EUR -1.53 EUR -1.67 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.41 GBP -1.31 GBP -1.71 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,876.84 JPY -256.20 JPY -1.59 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
100.47 USD -1.79 USD -1.75 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
613.99 CHF -13.40 CHF -2.14 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
664.94 EUR -14.43 EUR -2.12 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
556.28 GBP -12.41 GBP -2.18 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,099.33 JPY -2,482.18 JPY -2.08 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
740.93 USD -17.08 USD -2.25 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF -0.03 CHF -2.49 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR -0.03 EUR -2.47 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.97 GBP -0.03 GBP -2.53 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
203.84 JPY -5.07 JPY -2.43 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um 1,54 Prozent auf 79.959,61 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 81.210,09 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 10,65 EUR beträgt die Performance seit Auflage 15,5 Prozent.

Nach 58,93 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 3,23 Prozent auf 57,03 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 1,81 Prozent auf 2.313,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.355,86 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 3,07 Prozent auf 279,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 288,17 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 2,60 Prozent schwächer bei 1,290 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,324 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,77 Prozent auf 594,20 US-Dollar. Gestern war Monero noch 598,83 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Cardano-Kurs um 3,66 Prozent auf 0,1982 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2058 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1677 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1722 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3310 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,75 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 752,33 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 758,02 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0779 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0797 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 2,33 Prozent auf 99,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 102,27 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 3,63 Prozent schwächer bei 8,671 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,998 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Donnerstagvormittag nach. Um 3,03 Prozent auf 11,43 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,79 US-Dollar.

Zudem gibt Sui nach. Um 3,42 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 09:41 auf 0,9092 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9413 US-Dollar wert war.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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