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Gold & Co. im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,084.09 USD 10.24 USD 0.33 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.51 %
News
Bleipreis
1,866.35 USD 8.50 USD 0.46 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.02 EUR -0.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
157.00 EUR 4.00 EUR 2.61 %
News
Erdgaspreis - TTF
86.78 EUR -3.78 EUR -4.17 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.99 USD 0.04 USD 1.39 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,061.25 USD -27.43 USD -0.67 %
News
Haferpreis
3.34 USD 0.02 USD 0.45 %
News
Heizölpreis
115.18 USD 0.26 USD 0.23 %
News
Holzpreis
512.00 USD -7.50 USD -1.44 %
News
Kaffeepreis
2.80 USD 0.03 USD 1.03 %
News
Kakaopreis
3,908.00 GBP 19.00 GBP 0.49 %
News
Kohlepreis
136.50 USD -0.80 USD -0.58 %
News
Kupferpreis
14,109.85 USD -90.00 USD -0.63 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.53 USD -0.02 USD -3.13 %
News
Maispreis
4.42 USD 0.02 USD 0.51 %
News
Mastrindpreis
3.22 USD -0.03 USD -0.81 %
News
Milchpreis
17.69 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Naphthapreis (European)
850.11 USD 21.57 USD 2.6 %
News
Nickelpreis
16,089.00 USD 625.00 USD 4.04 %
News
Ölpreis (Brent)
98.51 USD 0.22 USD 0.22 %
News
Ölpreis (WTI)
91.01 USD 0.49 USD 0.54 %
News
Orangensaftpreis
1.33 USD 0.05 USD 3.58 %
News
Palladiumpreis
1,026.50 USD -24.50 USD -2.33 %
News
Palmölpreis
4,049.00 MYR -77.00 MYR -1.87 %
News
Platinpreis
1,532.50 USD 10.00 USD 0.66 %
News
Rapspreis
525.00 EUR -1.25 EUR -0.24 %
News
Reispreis
17.85 USD -0.08 USD -0.42 %
News
Silberpreis
51.88 USD -0.01 USD -0.02 %
News
Sojabohnenmehlpreis
318.80 USD 1.60 USD 0.5 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD 0.00 USD 0.11 %
News
Sojabohnenpreis
11.90 USD 0.09 USD 0.78 %
News
Super Benzin
2.03 EUR -0.02 EUR -0.93 %
News
Weizenpreis
222.75 EUR -0.25 EUR -0.11 %
News
Zinkpreis
3,876.65 USD 2.80 USD 0.07 %
News
Zinnpreis
48,099.00 USD -13.50 USD -0.03 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.72 %
News

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,62 Prozent auf 4.063,50 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.088,68 US-Dollar.

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Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,04 Prozent auf 51,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 51,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,69 Prozent auf 1.533,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.522,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,38 Prozent auf 1.026,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.051,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,09 Prozent auf 98,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 98,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 90,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (90,52 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,51 Prozent auf 0,79 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,45 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,03 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,77 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,10 Prozent auf 2,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,51 Prozent auf 4,42 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,40 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:04 Uhr ab. Es geht -0,81 Prozent auf 3,22 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,25 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 3,58 Prozent auf 1,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,28 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,78 Prozent auf 11,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,81 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,50 Prozent auf 318,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 317,20 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 0,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar) geht es um -1,72 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,46 Prozent auf 2,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,95 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,13 Prozent.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,11 Prozent auf 17,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,68 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (114,91 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 114,65 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Reispreis bei 17,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (17,92 US-Dollar).

Daneben wertet der Holzpreis um 20:27 Uhr ab. Es geht -1,25 Prozent auf 513,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 519,50 US-Dollar stand.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -4,17 Prozent auf 86,78 Euro nach, nachdem gestern noch 90,55 Euro an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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