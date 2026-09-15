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Aktuelle Rohstoffkurse

So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich Gold & Co. heute

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,244.03 USD -11.97 USD -0.37 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.57 %
News
Bleipreis
1,833.90 USD -19.95 USD -1.08 %
News
Dieselpreis Benzin
2.43 EUR 0.01 EUR 0.25 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.75 EUR 4.10 EUR 2.8 %
News
Erdgaspreis - TTF
81.00 EUR -2.67 EUR -3.19 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.93 USD 0.03 USD 1.07 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,305.84 USD 7.04 USD 0.16 %
News
Haferpreis
3.91 USD 0.33 USD 9.29 %
News
Heizölpreis
138.69 USD 7.66 USD 5.85 %
News
Holzpreis
584.50 USD -3.50 USD -0.6 %
News
Kaffeepreis
3.00 USD -0.08 USD -2.51 %
News
Kakaopreis
4,058.00 GBP -99.00 GBP -2.38 %
News
Kohlepreis
138.50 USD -0.80 USD -0.57 %
News
Kupferpreis
14,043.85 USD -194.65 USD -1.37 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD -0.02 USD -0.73 %
News
Mageres Schwein Preis
0.79 USD -0.01 USD -0.63 %
News
Maispreis
5.36 USD 0.24 USD 4.64 %
News
Mastrindpreis
3.40 USD -0.04 USD -1.03 %
News
Milchpreis
16.11 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Naphthapreis (European)
853.76 USD -7.34 USD -0.85 %
News
Nickelpreis
16,180.00 USD -84.00 USD -0.52 %
News
Ölpreis (Brent)
108.59 USD 2.91 USD 2.75 %
News
Ölpreis (WTI)
105.52 USD 4.13 USD 4.07 %
News
Orangensaftpreis
1.52 USD -0.01 USD -0.52 %
News
Palladiumpreis
1,305.00 USD 8.50 USD 0.66 %
News
Palmölpreis
4,550.00 MYR -48.00 MYR -1.04 %
News
Platinpreis
1,785.50 USD 7.50 USD 0.42 %
News
Rapspreis
551.00 EUR 1.50 EUR 0.27 %
News
Reispreis
15.78 USD 0.22 USD 1.38 %
News
Silberpreis
63.88 USD 0.64 USD 1.01 %
News
Sojabohnenmehlpreis
360.20 USD 10.50 USD 3 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.00 USD 0.62 %
News
Sojabohnenpreis
13.19 USD 0.34 USD 2.65 %
News
Super Benzin
2.30 EUR 0.01 EUR 0.44 %
News
Weizenpreis
240.50 EUR -0.75 EUR -0.31 %
News
Zinkpreis
3,950.65 USD -63.20 USD -1.57 %
News
Zinnpreis
52,151.00 USD -1,602.50 USD -2.98 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.21 %
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,11 Prozent auf 4.303,42 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.298,80 US-Dollar.

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Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,76 Prozent auf 63,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,24 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.782,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.778,00 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,46 Prozent auf 1.302,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.296,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 2,97 Prozent auf 108,82 US-Dollar, nach 105,68 US-Dollar am Vortag.

Nach 101,39 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend um 4,66 Prozent auf 106,11 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,57 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 9,29 Prozent auf 3,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,07 US-Dollar).

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,73 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,21 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,22 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (5,12 US-Dollar) geht es um 4,64 Prozent auf 5,36 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Mastrindpreis am Dienstagabend nach. Um -1,03 Prozent auf 3,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,44 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -0,52 Prozent auf 1,52 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,53 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,65 Prozent auf 13,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,85 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 3,00 Prozent auf 360,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 349,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,62 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,69 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -1,21 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um 1,14 Prozent auf 2,93 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach unten (--0,63 Prozent).

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,19 Prozent auf 16,11 US-Dollar, nach 16,14 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 6,25 Prozent auf 139,22 US-Dollar, nach 131,03 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Reispreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,38 Prozent auf 15,78 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 15,57 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 19:05 Uhr ab. Es geht -0,60 Prozent auf 584,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 588,00 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -3,19 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 20:10 Uhr auf 81,00 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 83,67 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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