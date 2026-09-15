So bewegen sich Gold & Co. heute

Aktuelle Rohstoffkurse

15.09.26 20:43 Uhr

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,11 Prozent auf 4.303,42 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.298,80 US-Dollar.

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Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,76 Prozent auf 63,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,24 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.782,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.778,00 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,46 Prozent auf 1.302,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.296,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 2,97 Prozent auf 108,82 US-Dollar, nach 105,68 US-Dollar am Vortag.

Nach 101,39 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend um 4,66 Prozent auf 106,11 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,57 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 9,29 Prozent auf 3,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,07 US-Dollar).

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,73 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,21 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,22 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (5,12 US-Dollar) geht es um 4,64 Prozent auf 5,36 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Mastrindpreis am Dienstagabend nach. Um -1,03 Prozent auf 3,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,44 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -0,52 Prozent auf 1,52 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,53 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,65 Prozent auf 13,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,85 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 3,00 Prozent auf 360,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 349,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,62 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,69 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -1,21 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um 1,14 Prozent auf 2,93 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach unten (--0,63 Prozent).

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,19 Prozent auf 16,11 US-Dollar, nach 16,14 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 6,25 Prozent auf 139,22 US-Dollar, nach 131,03 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Reispreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,38 Prozent auf 15,78 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 15,57 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 19:05 Uhr ab. Es geht -0,60 Prozent auf 584,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 588,00 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -3,19 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 20:10 Uhr auf 81,00 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 83,67 Euro lag.

Redaktion finanzen.net