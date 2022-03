FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat 1&1 nach dem Geschäftsbericht für 2021 von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 27 auf 26 Euro gesenkt. Der Mobilfunkanbieter habe die eigenen Ziele sowie die Markterwartungen erreicht und er rechne im laufenden Jahr trotz deutlich steigender Kosten für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes ein unverändertes bereinigtes Ergebnis (Ebitda), schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum neuen Anlagevotum verwies er auf den Kursverfall der Aktie. Zum fairen Wert merkte er an, dieser orientiere sich nun an seinen Erwartungen für 2022./gl/tih