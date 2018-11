NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro nach einer Gewinnwarnung für 2018 auf "Sell" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Unerwartet komme die Warnung des Spezialchemiekonzerns nicht, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sieht die Expertin auch die Ziele für 2019 in Gefahr./ajx/la



Datum der Analyse: 20.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.