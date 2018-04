NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Facebook nach Quartalszahlen von 200 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der Kapitalrendite und den Innovationen sei das soziale Netzwerk branchenweit führend, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das stütze auch das Anzeigenaufkommen und die freien Barmittel. Die hohen Investitionen in diesem Jahr seien positiv./bek/gl



Datum der Analyse: 26.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.