NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 179 Euro belassen. Der französische Kosmetikhersteller habe aus eigener Kraft deutlich stärker zugelegt als vom Markt erwartet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einmal mehr habe L'Oreal im asiatisch-pazifischen Raum hervorragend abgeschnitten, während sich alle anderen Regionen eher mittelprächtig entwickelt hätten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 12:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 12:43 / ET



