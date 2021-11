FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für About You nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die starke Geschäftsdynamik des Online-Modehändlers dauere an, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis