LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für About You nach einer Gewinnwarnung von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dieser reduziere sie ihre Schätzungen nun deutlich und rechne erst im Geschäftsjahr 2024/25 mit Profitabilität auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda), schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Bewertung der Papiere nötige ihr keine Begeisterung ab./bek/ag