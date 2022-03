FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer attestiert dem Online-Modehändler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach Eckdaten für 2021 gutes Wachstum in einem schwierigen Jahr./ag/mis