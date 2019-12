ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ado Properties angesichts des Übernahmeangebots für Adler Real Estate auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dadurch ändere sich die Strategie des bislang auf Berlin fokussierten Immobilienkonzerns erheblich, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Kursreaktion sehe er aber insgesamt mehr Spielraum nach oben als nach unten./ajx/la



