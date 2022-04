HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adva nach Zahlen von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrüster sei stärker gewachsen als gedacht, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher blickt der Experte nun optimistischer auf die Umsatzentwicklung in diesem Jahr. Allerdings rechnet er nun auch mit höheren Kosten als bislang durch die Fusion. Zudem habe er nun ein höheres Zinsniveau in Europa und den USA in das Bewertungsmodell eingearbeitet./mis/ajx