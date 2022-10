Nach Darstellung von SMC-Research hat die aifinyo AG in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres das abgewickelte Transaktionsvolumen und das operative Ergebnis deutlich gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet nun wegen erhöhter Risikostandards temporär ein etwas niedrigeres Wachstumstempo, rechnet aber auch damit, dass die aktuelle Krise dem Unternehmen neue Wachstumschancen eröffnet.

aifinyo habe in den ersten neun Monaten von 2022 das abgewickelte Transaktionsvolumen um 35 Prozent auf 263 Mio. Euro gesteigert und das EBIT von 0,3 auf 1,0 Mio. Euro deutlich verbessert – und das trotz einer zuletzt erhöhten Risikovorsorge. Das zeige aus Sicht der Analysten, dass das Unternehmen mit der gesamtwirtschaftlichen Eintrübung gut zurechtkomme. Die Gesellschaft habe die Risikostandards in jüngster Zeit noch einmal angehoben und nehme damit nun temporär zugunsten der Marge ein etwas niedrigeres Wachstumstempo in Kauf. Erfahrungsgemäß werde die Krise aber wieder neue Wachstumschancen für das Unternehmen bieten, so dass die Analysten davon ausgehen, dass die Steigerungsraten auch künftig deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen werden.

Mit etwas vorsichtigeren Gewinnschätzungen insbesondere für 2023 wegen der weiteren Eintrübung der Rahmenbedingungen habe sich das Kursziel der Analysten leicht, von 44,40 auf 42,80 Euro reduziert, signalisiere aber damit weiterhin eine starke Unterbewertung der aifinyo-Aktie. Die Analysten sehen das Unternehmen zu Unrecht in Sippenhaft mit dem FinTech-Sektor, der wegen zahlreicher Geschäftsmodelle mit hohem Cashverbrauch an der Börse deutlich unter Druck geraten sei. aifinyo hebe sich davon mit einem profitablen und wachstumsstarken Kerngeschäft wohltuend ab, wovon die Aktie bald wieder profitieren sollte. Die Analysten bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2022 um 9:05 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 21.10.2022 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 21.10.2022 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

