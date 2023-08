SMC Research

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wächst aifinyo nach Darstellung von SMC-Research weiter zweistellig. SMC-Analyst Holger Steffen hat wegen des Umfelds seine Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, erwartet aber eine Fortsetzung der erfolgreichen Expansion.

Das Wachstum von aifinyo habe sich im zweiten Quartal etwas verlangsamt: Nach einer Steigerung des Rohertrags um 20,8 Prozent auf 3,4 Mio. Euro zu Jahresbeginn sei im Zeitraum von April bis Juni eine Verbesserung um 12,4 Prozent auf 3,5 Mio. Euro erzielt worden. Auf Halbjahresbasis sei der Rohertrag damit um 16,3 Prozent auf 6,9 Mio. Euro gewachsen, was in einen ähnlich hohen Zuwachs des Nettoergebnisses (auf 0,4 Mio. Euro) habe umgemünzt werden können.

Trotz des eingetrübten wirtschaftlichen Umfelds wolle das Unternehmen weiterhin deutlich zweistellig wachsen. Die schwierigen Rahmenbedingungen unterstützen erfahrungsgemäß die Gewinnung von Marktanteilen, da die Banken in konjunkturellen Schwächephasen oft für eine längere Zeit sehr restriktiv agieren, was flexible Anbieter mit einer guten Datenbasis – wie aifinyo – ausnutzen können, um von einer wieder anziehenden Nachfrage überproportional zu profitieren, so die Analysten. Dem Unternehmen komme außerdem zugute, dass etliche defizitäre Konkurrenten aus dem FinTech-Sektor in der aktuellen Lage mit Finanzierungsproblemen konfrontiert seien.

Einen weiteren Wachstumstreiber stelle der Ausbau des Leistungsangebots hin zu einem One-stop-shop für Mittelständler in den Themenbereichen Finanzierung, Abwicklung und Bezahlung dar. Hier liege ein Schwerpunkt derzeit auf der Erweiterung der Lizenzbasis für Payment-Dienste.

Die Analysten rechnen weiterhin mit einer dynamischen Expansion, haben die schwierige Wirtschaftslage aber mit vorsichtigeren Wachstumsschätzungen vor allem für 2023 und 2024 berücksichtigt. Ihr Kursziel habe sich damit von 36,80 auf 32,40 Euro reduziert, liege aber nach wie vor weit über dem aktuellen Kurs. Die Analysten sehen damit die starke Positionierung und die aussichtsreichen Wachstumsperspektiven am Markt nicht richtig gewürdigt und bekräftigen das Urteil „Buy“.

