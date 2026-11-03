Alstom Aktie
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Marktkap. 4 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
AI Analyse
Alstom Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom nach einer Analystenveranstaltung in London mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Neutral" belassen. Hier habe sich der Schienenfahrzeughersteller ausführlicher zur jüngsten Gewinn- und Casjflow-Warnung und den Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr geäußert, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Das Management habe betont, dass die für die Warnung verantwortlichen Probleme mit Regionalzügen der Plattform Coradia Max in Deutschland auf diese beschränkt seien und die anderen Geschäftsbereiche gut liefen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Neutral
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,50 €
|Abst. Kursziel*:
64,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,45%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|12:36
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|12:36
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:36
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG