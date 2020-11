FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Amadeus IT nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Vertriebsumsatz des Softwareunternehmens habe im zweiten Quartal wegen höherer Stornierungen ins Negative gedreht, schrieb Analyst Alex Tout in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Auftragslage sei wie erwartet von der Corona-Krise stark belastet./ssc/bek