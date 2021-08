ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amadeus IT nach Zahlen von 62,50 auf 62,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal des Buchungssystem-Anbieters habe eine graduelle Verbesserung gebracht, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Mangel an neuen Vertragsabschlüssen sei allerdings enttäuschend und erkläre teilweise die Schwäche der Aktie./mf