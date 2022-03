FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Amadeus IT nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Buchungssystem-Anbieter habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die weitere Geschäftsentwicklung bleibe aber schwer vorhersagbar./gl/mis