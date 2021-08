ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amadeus IT auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Die Kostenkontrolle des Buchungssystem-Anbieters sei gut gewesen, schrieb Analyst Michael Briest am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Der Ausblick auf den Free Cashflow bessere sich./ag/edh