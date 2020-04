FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für AMS von 35 auf 37 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Chiphersteller böten sich in den kommenden Monaten zahlreiche Wachstumschancen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Die Aussichten für das zweite Quartal seien beeindruckend. Darüber hinaus dürfte AMS die Osram-Übernahme bis zum Ende des zweiten Quartals abschließen können./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.