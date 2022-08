ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,00 auf 9,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Adithya Metuku begründete das höhere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem mit niedrigeren Annahmen für die Nettoverschuldung des Halbleiterherstellers. Das laufende Jahr sei eines des Überganges, auf kurze Sicht dürften die Konsensschätzungen sinken in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld./bek/gl