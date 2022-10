ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram vor der Berichtssaison zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Franken belassen. Die Verschlechterung der Auftragslage und des Preisumfelds dürften in Zeiten des herausfordernden Marktumfelds im Bereich Technologie-Hardware entscheidenden Charakter haben, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Geprägt sei das Quartal aber wohl auch von einer relativen robusten Entwicklung der Geschäfte mit der Autoindustrie. Seine bevorzugten Werte sind Nokia, Infineon und ASML sowie ASM International./tih/ngu