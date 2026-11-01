arGEN-X Aktie
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Marktkap. 53,73 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Argenx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 914 Euro belassen. Ähnlich wie das Medikament Vygart gegen Autoimmunerkrankungen sehe das Biotech-Unternehmen seinen am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten Empasiprubart als potenziellen Kassenschlager, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Entsprechend wichtig seien die im Dezember anstehenden Phase-3-Studiendaten, um das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit von Argenx zu stärken, das Konzentrationsrisiko im Portfolio zu verringern./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Outperform
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
914,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
862,60 €
|Abst. Kursziel*:
5,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
864,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,74%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
933,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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