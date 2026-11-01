Bayer Aktie
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Marktkap. 52,42 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch ein US-Gericht betreffe fast alle aktuellen und möglichen künftigen Klagen in den USA zu dem Unkrautvernichter und begrenze die Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Zusammen mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell verringere das die Unsicherheit der langfristigen Glyphosat-Haftung erheblich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,98 €
|Abst. Kursziel*:
-10,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
53,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,45%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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