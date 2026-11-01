JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs sei ein weiterer Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Er rechnet mit einer Outperformance der Aktie um rund 5 Prozent am Montag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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