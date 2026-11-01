Bayer Aktie
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Marktkap. 52,42 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs sei ein weiterer Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Er rechnet mit einer Outperformance der Aktie um rund 5 Prozent am Montag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
53,98 €
|Abst. Kursziel*:
13,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
53,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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