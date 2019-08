FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach einem Pressebericht über Konflikte im Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Dass Media-Saturn-Chef Ferran Reverter laut dem "Manager Magazin" den Verkauf der Beteiligung an einen Finanzinvestor auslotet, während der Chef der Muttergesellschaft Ceconomy, Jörn Wer­ner, an einer eigenen Umbaustrategie arbeitet, sei keine gute Nachricht für die Aktie des Elektronikhändlers, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.