DAX 24.071 +0,0%ESt50 5.336 +0,1%Top 10 Crypto 16,50 +0,6%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.213 +0,0%Euro 1,1644 +0,2%Öl 66,25 -0,7%Gold 3.352 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Blue Bird: Strengere Umweltauflagen beflügeln die grüne Schulbusrevolution in den USA Blue Bird: Strengere Umweltauflagen beflügeln die grüne Schulbusrevolution in den USA
Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ceconomy St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,45 EUR +0,01 EUR +0,23 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,16 Mrd. EUR

KGV 20,83 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 725750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007257503

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTAGF

Baader Bank

Ceconomy St Add

13:26 Uhr
Ceconomy St Add
Aktie in diesem Artikel
Ceconomy St.
4,45 EUR 0,01 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy angesichts eines Übernahmeangebots der chinesischen JD.com von 4,40 auf 4,60 Euro angepasst und die Einstufung auf "Add" belassen. Er rechne damit, dass der Deal durchgeht, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal sich der Kaufinteressent bereits knapp ein Drittel der Ceconomy-Aktien gesichert habe./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ceconomy St. Add

Unternehmen:
Ceconomy St.		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
4,60 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
4,45 €		 Abst. Kursziel*:
3,25%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
4,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,49%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ceconomy St.

13:26 Ceconomy St. Add Baader Bank
31.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
17.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
16.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
15.05.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx US-China-Streit im Blick Nächstes Tief seit April: Abwärtstrend der SUSS-Aktie geht weiter Nächstes Tief seit April: Abwärtstrend der SUSS-Aktie geht weiter
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Plus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags leichter
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der TecDAX am Montagmittag
finanzen.net TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Kaum Veränderungen: SDAX zum Start auf Richtungssuche
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend proposal and re-elects Jan Smits to the Supervisory Board
EQS Group EQS-News: SUSS presents the XBC300 Gen2 D2W platform &#8211; the integrated and precise solution for the future of die-to-wafer hybrid bonding
EQS Group EQS-News: SUSS continues high sales growth in the first quarter of 2025
RSS Feed
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zu myNews hinzufügen