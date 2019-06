Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die CONSUS Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) überzeugende Schlüsselkennzahlen vorgelegt und dabei die Gesamterträge um 36 Prozent gesteigert. In der Folge belassen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum unverändert.

Nach Analystenaussage sei der Gesamtertrag im ersten Quartal auf über 118 Mio. Euro (Q1 2018: 87 Mio. Euro) gestiegen. Der darin enthaltene Ertrag aus dem Development-Geschäft habe sogar um 50 Prozent auf 114 Mio. Euro (Q1 2018: 76 Mio. Euro) zugelegt. Das operative Ergebnis in Form des EBITDA pre PPA und One-Offs sei um 15 Prozent auf 46,1 Mio. Euro (Q1 2018: 40,0 Mio. Euro) geklettert.

Laut SRC habe das Unternehmen bereits fast 30 Prozent des Development-Portfolios von 9,6 Mrd. Euro durch Forward Sales-Vereinbarungen veräußert. Daneben strebe CONSUS einige sehr lukrative Vorverkäufe in einer Größenordnung von rund 1,8 Mrd. Euro inklusive der zugehörigen Baugenehmigungen an, was die Kapitalstruktur und das Cash-Flow-Profil des Konzerns verbessere. Zudem habe das Unternehmen lukrative Ankäufe für das Entwicklungsportfolio von rund 1,0 Mrd. Euro getätigt. Demnach belassen die Analysten ihr Kursziel unverändert bei 13,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

