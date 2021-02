MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen des Kunststoffkonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Resultate zum vierten Quartal und der Ausblick auf das laufende Jahr hätten den Markterwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Dividende aber habe enttäuscht./la/ck