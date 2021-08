MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach endgültigen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Neu sei in dem Zahlenwerk nur der Free Cashflow aus dem operativen Geschäft gewesen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie, und dieser sei stark./bek/ag