MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 75 Euro angehoben. Trotz der jüngsten Entscheidungen des chinesischen Chemiekonzerns Wanhua Chemical, die Produktion der Hartschaumkomponente MDI auszubauen, unterschätze der Markt die sich branchenweit verbessernde Kapazitätsauslastung auf diesem Gebiet in diesem und dem kommenden Jahr, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei die starke Erholung von der Corona-Pandemie, die das Nachfragewachstum antreibe. Entsprechend habe die Marge des Kunststoffkonzerns Covestro im MDI-Geschäft noch Luft nach oben./la/gl