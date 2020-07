FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro nach "erwartungsgemäßem" Zweitquartalsbericht von 32 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Kunststoffkonzern nach oben an. Er rechnet damit, dass beim operativen Gewinn (Ebitda) im Gesamtjahr die untere Hälfte der bestätigten Zielspanne erreicht wird./tih/bek