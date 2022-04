ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Bauaktivität in der Europäischen Union sei im März weiter gestiegen aber mit etwas weniger Schwung, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Zementkonzernen. Sorgen wegen des Russland-Ukraine-Konflikts und des derzeit herrschenden Inflationsdrucks bedrohten aber die kurzfristigen Wachstumsaussichten./tih/edh