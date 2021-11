FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit weiter überdurchschnittlichen Aussichten im vierten Quartal und 2022 dürfte die Bewertung endlich nachziehen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abspaltung des Nutzfahrzeuggeschäfts werde nach dem Kapitalmarkttag stärker in den Fokus rücken./ag/stk