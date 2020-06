ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler von 23 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der kräftigen Kurserholung seit dem Corona-Börsencrash sieht Analyst Patrick Hummel laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Autobranche weiteres Kurspotenzial für zahlreiche Hersteller. Für Daimler indes ist er skeptisch und sieht wegen der unzureichenden Produktion an Elektrofahrzeugen sogar das Risiko einer kleineren Geldbuße. Die Aktie zählt weiter zu seinen "am wenigsten bevorzugten" Werten./ck/ajx