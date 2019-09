NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach einer Investorenveranstaltung von 63 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Aktie zuletzt auf ein Tief seit 2013 gefallen sei steller zwei Thesen auf, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erstens dürften neue und aufgewertete Modelle kurzfristig zu einer Erholung der Umsätze führen. Zweitens sollten die geringeren LKW-Bestände und eine erhöhte Verfügbarkeit von SUVs die Barmittelentwicklung stützen. Das gesenkte Kursziel resultiere aus einer Milliarden-Rückstellung, die Narayan nun einberechnete./kro/tih



