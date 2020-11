Aktie in diesem Artikel Daimler AG 56,56 EUR

1,91% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Daimler AG 56,56 EUR 1,91% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Daimler von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine fundamentale Geschäftserholung sei im Automobilsektor mittlerweile schon eingepreist worden, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Studie. Daimler gehöre aber zu den Aktien mit von ihm erwarteten Umsatzschwung als weiterer individueller Treiber. Bei den Stuttgartern lobte er die Gewinn- und Barmitteldynamik./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 04:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.