FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler von 24 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung aber dennoch auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet halbierte in einer am Montag vorliegenden Studie den in seinen Annahmen berücksichtigten Risikoabschlag in der Corona-Krise auf fünf Prozent. Die Erholung der Autonachfrage dürfte aber seiner Meinung nach insbesondere in Europa eher schleppend verlaufen. Außerdem erwartet er weitere Belastungen durch die Dieselaffäre in den kommenden Quartalen./tih/la