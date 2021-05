FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ElringKlinger von 10 auf 11 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe ein gutes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jedoch dürften die Margen bereits den Zenit in diesem Jahr erreicht haben./ajx/ag