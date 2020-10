Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die FinLab AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) aufgrund niedrigerer Beteiligungserträge einen Rückgang bei den Gesamterträgen verbucht. Auf Basis ihrer NAV-Bewertung heben die Analysten das Kursziel aber an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich der Gesamtertrag im ersten Halbjahr 2020 auf 2,12 Mio. Euro (HJ 2019: 2,91 Mio. Euro) reduziert. Nach wie vor sei das positive EBIT ein aussagekräftiger Beleg dafür, dass die Gesellschaft die Beteiligungsunternehmen langfristig begleite und keine Exits zur Kostendeckung vornehmen müsse. Da Fintech die Beteiligungen nicht vollkonsolidiere, seien die Veränderungen beim Wertansatz der nicht börsennotierten Beteiligungen im Finanzergebnis erfasst. Im ersten Halbjahr 2020 habe die Zuschreibung zu einem Finanzergebnis von 2,37 Mio. Euro (HJ 2019: 3,55 Mio. Euro) und infolgedessen zu einem positiven Periodenergebnis von 2,56 Mio. Euro (GJ 2019: 4,60 Mio. Euro) geführt. Die Kursentwicklung der Beteiligung an Heliad Equity Partners werde unterhalb des Periodenergebnisses als Veränderung der Neubewertungsgrundlage berücksichtigt. Bei ihrer Einschätzung habe das Analystenteam FinLab mittels der Berechnung des Net Asset Value (NAV) als branchentypische Kennzahl für Beteiligungsunternehmen bewertet. Demnach ermitteln die Analysten ein Kursziel von 31,60 Euro (zuvor: 28,85), welches dem NAV entspricht und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.10.2020, 13:00 Uhr)

