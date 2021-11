FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Flutter nach Zahlen von 17 987 auf 17 135 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Glücksspielkonzern habe zwar solide Resultate geliefert, die vom Schwung in den USA und Australien profitiert hätten, schrieb Analyst Simon Davies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ungünstige Ergebnisse bei Fußballwetten in den ersten Oktoberwochen schlügen nun aber mit einer Belastung von 60 Millionen Pfund auf das operative Ergebnis (Ebitda) durch. Er senke seine Schätzungen wegen Kosten für den Rückzug aus den Niederlanden, aber auch wegen voraussichtlich steigender Kosten durch Regulierung in Großbritannien./men/jha/