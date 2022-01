FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Flutter von 17135 auf 15674 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Simon Davies lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Übernahme von Tombola. Der Bingo-Onlineveranstalter sei in den vergangenen fünf Jahren immens gewachsen und biete gewisse Synergien./ag/jha/