ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flutter mit "Buy" und einem Kursziel von 16200 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die Aussichten des Glücksspielkonzerns würden am Aktienmarkt derzeit unterschätzt, schrieb Analystin Louise Wiseur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sieht daher eine gute Einstiegsgelenheit in eine langjährige Wachstumsgeschichte./tav/mis