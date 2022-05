ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flutter nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analystin Louise Wiseur stufte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Jahresauftakt des Glücksspielkonzerns als erwartungsgemäß ein. Die Resultate dürften das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen untermauern./tav/mis