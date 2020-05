MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub nach Gesprächen mit zwei Wettbewerbern des Schmierstoffe-Herstellers auf "Reduce" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Er fühle sich bestätigt, dass der Markt die Gewinnentwicklung von Fuchs Petrolub im zweiten Quartal zu optimistisch einschätzen könnte, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Aktien von Fuchs Petrolub derzeit recht hoch bewertet, so dass es noch zu früh für einen Kauf der Papiere sei./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 16:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



