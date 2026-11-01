Hapag-Lloyd Aktie
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Marktkap. 21,57 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
AI Analyse
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei insgesamt durchwachsen gewesen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe die Erwartungen verfehlt, das Ebit derweil übertroffen. Sie hob zudem hervor, dass Hapag bereits am Vorabend die Jahresziele erhöht hatte./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
130,10 €
|Abst. Kursziel*:
-30,82%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
131,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,66%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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