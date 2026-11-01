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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

13:06 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei insgesamt durchwachsen gewesen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe die Erwartungen verfehlt, das Ebit derweil übertroffen. Sie hob zudem hervor, dass Hapag bereits am Vorabend die Jahresziele erhöht hatte./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
130,10 €		 Abst. Kursziel*:
-30,82%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
131,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,66%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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