IONOS Aktie
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Marktkap. 4,53 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
AI Analyse
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos von 37 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-Ökosystem Momentum des Webhosting- und Cloud-Anbieters, komme in Schwung, wobei agentische KI Potenzial eröffne, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt erscheine das Setup für die Aktie der United-Internet-Tochter attraktiv. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 17:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Overweight
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,72 €
|Abst. Kursziel*:
26,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,66%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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