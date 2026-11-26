JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

20:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos von 37 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-Ökosystem Momentum des Webhosting- und Cloud-Anbieters, komme in Schwung, wobei agentische KI Potenzial eröffne, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt erscheine das Setup für die Aktie der United-Internet-Tochter attraktiv. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 17:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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