SMC-Research hat ein Update zur MHP Hotel AG veröffentlicht und sieht die Erwartung einer starken Erholung der Geschäftsaktivität des Hotelbetreibers bestätigt. Auch bezüglich der weiteren Entwicklung zeigt sich der SMC-Analyst Adam Jakubowski zuversichtlich, verweist aber auf mehrere Risikoaspekte für die diesjährige Gewinnentwicklung. Insgesamt traut SMC-Research der MHP-Aktie aber ein hohes Kurspotenzial zu.

Mit den Umsatzzahlen zum ersten Halbjahr habe MHP laut SMC-Research die Erwartung einer sehr kräftigen Erholung vollauf bestätigt. Getrieben von den deutlich steigenden Buchungszahlen, den spürbar erhöhten Zimmerpreisen und dem Beitrag von drei neuen Hotels haben sich die Erlöse um 638 Prozent auf 37,4 Mio. Euro erhöht, so die Analysten. Zusammen mit der auch aktuell starken Buchungssituation sehe sich das Unternehmen auf einem guten Weg, um die Jahresprognose einer Umsatzverdreifachung auf 90 bis 100 Mio. Euro zu bestätigen.

Auch die Analysten haben ihre Umsatzschätzung von 97,5 Mio. Euro unverändert gelassen. Unsicherheit sehen sie allerdings auf der Ergebnisseite, weil derzeit noch nicht absehbar sei, ob die staatlichen Corona-Hilfen für Q4 2021 und Q1 2022 noch rechtzeitig ergebniswirksam verbucht werden können. Auch stelle die weitere Entwicklung der Energiepreise einen nicht unerheblichen Unsicherheitsfaktor für die Profitabilität dar. Schließlich bleibe noch abzuwarten, in welchem Umfang Corona noch die kommende Winterreisesaison belasten werde.

Die Analysten haben aus Vorsicht ihre Ergebnisschätzung für 2022 und 2023 etwas abgesenkt. Zusammen mit der Anpassung ihres Diskontierungszinses an das veränderte Zinsumfeld habe sich dies in einer leichten Reduktion ihres Kursziels von zuvor 4,10 auf nun 3,80 Euro ausgewirkt. Doch auch dieses reduzierte Niveau signalisiere für die MHP-Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial von fast 200 Prozent. Darin spiegele sich die Erwartung der Analysten wider, dass MHP von dem mitten in der Corona-Krise eingeschlagenen Wachstumskurs noch im erheblichen Umfang profitieren und in den nächsten Jahren sehr hohe Umsatz- und Gewinnzuwächse erzielen werde.

Die Analysten bleiben deswegen bei ihrem Urteil „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.09.2022 um 9:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.09.2022 um 18:45 Uhr fertiggestellt und am 23.09.2022 um 8:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-23-SMC-Comment-MHP-Hotel_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.